Erna und Ernst Beiglböck kannten einander zwar schon sehr lange" - zusammen sind wir aber erst seit vier Jahren", verrät der Bräutigam. Amtlich besiegelt wurde die Liebe der beiden am 23. März am Standesamt in Hartberg. Ganz ohne Familie und Freunde - sozusagen in trauter Zweisamkeit. Die Braut stammt aus Schäffern, das Paar wohnt jetzt in Kirchschlag.