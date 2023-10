Hanna Eyb: "Es braucht die Liebe zu den Kindern, Geduld und Humor"

Hanna Eyb war 25 Jahre lang Kinderärztin in Fürstenfeld, vor wenigen Tagen ist sie in Pension gegangen. Sie erzählt, warum sie ihren Beruf geliebt hat, warum sie Eltern nie viel verrechnet hat und was ein Käfer mit einem unvergesslichen Erlebnis zu tun hat.