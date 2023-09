"Rollende Werkzeugkiste" oder kurz und knapp "Mog". Der 40 Jahre alte Unimog der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf hat nicht nur zahlreiche Einsätze auf dem Buckel, sondern auch viele Spitznamen. Was weiter nicht verwunderlich ist - stecken in dem geländegängigen Fahrzeug, in dem sich alles findet, was Feuerwehrfrau und - mann brauchen, doch Tausende ehrenamtliche, unentgeltliche Arbeitsstunden.