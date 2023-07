Am Dienstagabend ist eine Lagerhalle in Pöllau in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 20 Uhr zu dem Wirtschaftsgebäudebrand am Rabenwald gerufen. Eine Nachbarin hatte das Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen entdeckt. Da sich bereits bei der Anfahrt herausstellte, dass es sich um einen Vollbrand handelte, rüsteten sich die ersten Atemschutztrupps noch während der Fahrt aus.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Flammen bereits drohten ein nahestehendes Gebäude ebenfalls einzufangen. Desher wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Hartberg, die Feuerwehr Mitterdombach und die Feuerwehr Schildbach nachalarmiert.

Ein Feuerwehrmann verletzt

"Besonders schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten aufgrund der hohen Brandlast, welche durch Lagergut, einen Traktor, einen Elektrostapler und mehreren Kühlzellen im Gebäude versursacht wurde", berichtet die Feuerwehr Pöllau. Die gesamte Halle, die Geräte darin und die am Dach angebrachte Photovoltaikanlage wurden komplett zerstört.

Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt, heißt es vonseiten der Polizei.