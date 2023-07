Wenn es um Bohrarbeiten geht, gräbt der Firma Fuchs niemand das Wasser ab. Vor 30 Jahren legte Josef Fuchs den Grundstein für das Greinbacher Unternehmen, das in ganz Österreich mit seinen Leistungen - von Erdwärmetiefenbohrungen und Brunnenbau über Kern-, Beton- und Horizontalbohrungen bis zu Betonsägearbeiten und Altbausanierung - tätig ist.

Schritt in die Selbstständigkeit gewagt

Mit nur einer Boden- und einer Wandsäge sowie einer Betonbohrausrüstung machte er sich zu den Anfängen in einem Klein-Lkw, von seinem Zuhause in Pongratzen in Grafendorf aus, auf den Weg zu den Baustellen. Fünf Jahre nach der Gründung siedelte er sich am heutigen Standort in Greinbach an. Heute umfasst dieses Betriebsgelände mehr als 36.000 Quadratmeter.

Laufend hat sich das Firmenareal der Fuchs GmbH in Greinbach vergrößert © Fuchs GmbH

Mit 37 Jahren wagte Fuchs - aus dem Tunnel- und Brückenbau kommend - den Schritt in die Selbstständigkeit. "Ich habe es mir damals gut überlegt und meine Frau ist immer voll hinter mir gestanden", erzählt der Oststeirer, "ich wollte eigentlich nur ein kleines Unternehmen mit zwei bis drei Mitarbeitern".

Nicht ruhig im Ruhestand

Heute sind es 123 - und jeder Einzelne des Teams sei wertvoll. "Unsere Mitarbeiter zeichnen unsere Firma aus, auf jeder Baustelle", sagt Fuchs, der im Unternehmerdasein seine Lebensaufgabe gefunden habe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch im Ruhestand ist er nicht ruhig. Seit 5 Uhr in der Früh sitzt der 67-Jährige an diesem Tag in seinem Büro und sagt voller Überzeugung: "Ich werde sicher immer mithelfen."

Josef Fuchs ist auch im Ruhestand nicht ruhig, jeden Tag kommt er in sein Büro © Daniela Buchegger

Mit seinen beiden Söhnen Andreas und Stefan Fuchs bildet er die Geschäftsführung des Familienbetriebs, den er alleine aufgebaut hat. Mit so einer Entwicklung habe er vor 30 Jahren nicht gerechnet, da sei es mitunter schwierig gewesen.

Auch heute sind die Zeiten generell nicht einfach. Die Baubranche gilt gemeinhin als angeschlagen, Neubauten sind seltener, das weiß auch Fuchs. "Dafür wird mehr umgebaut, hier haben wir bei den Trockenlegungsarbeiten oder Kernbohrungen eine Zunahme." Millimetergenau kann dabei meterdickes Mauerwerk von Sägeblättern mit mehr als zwei Metern Durchmessern durchtrennt werden.

Anstieg bei Erdwärme

Wenn doch neu gebaut wird, werde oft auf Alternativenergien, wie Erdwärme, gesetzt, weiß Fuchs. Ebendort kommen sie mit ihren Tiefbohrgeräten zum Einsatz. Durch die jüngsten Preissteigerungen bei Gas und Öl habe Erdwärme einen massiven Aufwind erfahren, so Fuchs. "Früher war das eine Nische, aber nun gibt es einen gewaltigen Anstieg."

Ihre Kunden reichen dementsprechend von privaten Häuslbauern bis zu großen Firmen und Gemeinden. Beim Headquarter von Ringana in St. Johann in der Haide führten sie ebenso Erdwärmebohrungen wie bei Einzelfamilienhäusern durch. Derzeit habe er 16 Tiefbohrgeräte in ganz Österreich stationiert. "Mit unserem Angebot gehören wir zu den führenden Unternehmen in ganz Österreich", ist Fuchs überzeugt.

Spezielles Bohrverfahren

Eine weitere große Betriebssparte umfasst Horizontalbohrungen. Diese speziellen Verfahren werden eingesetzt, wenn unter bestehender Infrastruktur, wie Bahngleise oder Autobahnen, Leitungen verlegt werden müssen, erklärt Fuchs: "Alles aufzugraben, würde viel Geld kosten. Mit unserer Bohrmethode ist es viel günstiger."

Auch wenn sie mit ihren Gerätschaften tief bohren, geht es für das Unternehmen also weiter nach oben. "In den vergangenen zehn Jahren hatten wir eine massive Steigerung", sagt Fuchs. So hat sich etwa die Mitarbeiterzahl von 51 im Jahr 2013 mittlerweile mehr als verdoppelt. Nicht nur das war vor kurzem Grund zu feiern, sondern vor allem das runde Jubiläum. "Nach 30 Jahren darf man schon feiern", so der Firmenchef.