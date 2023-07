Fürstenfelds Bürgermeister Franz Jost konnte anlässlich der Eröffnung des Parkplatzes in der Feistritzgasse zahlreiche Personen zu einem Festakt begrüßen. Auf den knapp 8000 Quadratmeter sollen in Zukunft insgesamt bis zu 136 Pkw Platz finden. An diesem lauen Abend sind es aber noch Tische und Bänke, die sich über den Parkplatz verteilen. Die Vielzahl an Besuchern scheint gut gelaunt, wohl auch wegen der gratis angebotenen Grillhendl und Getränke.