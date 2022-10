"Wir müssen die Kräfte bündeln", sagt Bernhard Stranzl von der Wirtschaftskammer Weiz und meint die Metall- und Technikbetriebe. Nicht weniger als 438 davon gibt es in den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld mit insgesamt mehr als 19.000 Mitarbeitern. "Bei einer ausführlichen Analyse der Wirtschaftsstruktur hat sich gezeigt, dass der Bereich Metallverarbeitung, Maschinen- und Anlagenbau mittlerweile der größte Wirtschaftssektor der Oststeiermark ist und im Vergleich zu anderen Regionen einen überdurchschnittlichen Anteil an der regionalen Wertschöpfung aufweist", so Stranzl. Damit das auch so bleibt, haben sich vorläufig einmal zehn metallverarbeitende Betriebe zusammengeschlossen. Am Montagabend fand bei der Firma Knill in Weiz eine Auftaktveranstaltung statt, an der 30 Betriebe teilgenommen haben.