Zwischen blühenden Kirsch- und Apfelbäumen befindet sich in Krennach in der Gemeinde Ottendorf an der Rittschein einer der schönsten Radl-Plätze der Steiermark. Der Platz gehört der Familie Fleischhacker, die gleich daneben ihre Essigmanufaktur betreibt. Zwei Männer zupfen Unkraut weg und bereiten für den Start am Manichberg vor. Auf dem Wiesenstück stehen mehrere Bankerl, auch Kinder haben ihren Platz zum Spielen.