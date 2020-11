Familie Wertheim ist mit ihrem „Circus Emilio“ am Stubenbergsee gestrandet. Der Lockdown verhindert Auftritte an anderen Orten.

Circus Emilio © Unterweger

Das Zelt ist schon abgebaut und eigentlich stünde alles bereit, um weiterzuziehen. Doch für Familie Wertheim und ihren „Circus Emilio“ endet die Reise vorerst hier, in Stubenberg am See. Bedingt durch den Lockdown wissen die Wertheims nicht wohin – ihre 14 Wägen und das Zelt mit einem Durchmesser von 15 Metern frühzeitig in das Winterquartier nach Niederösterreich zu bringen, können sie kaum finanzieren. Wie in vielen Zirkusfamilien, etwa auch bei der Artistenfamilie Brumbach, ist die Lage ernst.