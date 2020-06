In Hofkirchen im Gemeindegebiet von Kaindorf ist am gestrigen Donnerstag ein Teppich in Brand geraten. Vermutete Brandursache: verschütteter Nagellack.

Neben der Feuerwehr Obertiefenbach war auch die Feuerwehr Kaindorf im Einsatz © Jonas Pregartner

Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Obertiefenbach zu einem Brand in Hofkirchen (Gemeinde Kaindorf) gerufen. Ein Kunstfaserteppich im Vorraum eines Wohnhauses war in Brand geraten: ersten Vermutungen der Brandermittler zufolge könnte auf dem Teppich verschütteter Nagellack den Brand ausgelöst haben, so die Feuerwehr. Es könnte eine statische Entladung gegeben haben - die Ermittlungen werden fortgesetzt.