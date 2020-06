Stubenberg am See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Martha Moritz

Innerhalb von nur 18. Monaten ist in der Tierwelt Herberstein bereits das sechste Baby der Affenart Dschelada zur Welt gekommen. In der freien Wildbahn trifft man diese Tiere im äthiopischen Hochland an. „Die Zusammensetzung der Gruppe, die nun aus einem Haremsführer, sechs Weibchen, fünf Jungtieren und dem Neugeborenen besteht, passt genetisch perfekt“, so der Zoologische Leiter, Tierarzt Dr. Reinhard Pichler. Er schließt weiteren Zuwachs in diesem Jahr nicht aus.