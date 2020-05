Ein Pkw geriet am Montagnachmittag auf der A2 zwischen Neudorf und Ilz in Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Insassen des Pkw blieben unverletzt © FF Markt Ilz

Am Montagnachmittag geriet auf der A2 in Richtung Graz zwischen Neudorf und Ilz ein Pkw in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz sowie die Freiwillige Feuerwehr Neudorf waren mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Kameraden im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Nach der Alarmierung gegen 15.40 Uhr trafen sie beim Fahrzeug ein, noch bevor dieses in Vollbrand geriet. Die Kameraden löschten den Brand und räumten die Unfallstelle.