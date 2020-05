Kleine Zeitung +

Buch-St. Magdalena Zug kollidiert mit LKW: 50-Jähriger leicht verletzt

In Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stießen Donnerstag am Nachmittag ein Zug und ein LKW an einer Bahnkreuzung zusammen. Der Lenker des LKW, ein 50-Jähriger Südoststeirer, wurde leicht verletzt. Der Lokführer sowie seine drei Passagiere blieben unverletzt.