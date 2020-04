Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Geschäftsführer der Tourismusverbände wirkten beim Film mit © Oststeiermark Tourismus

Das Coronavirus hat den Tourismus in der Oststeiermark hart getroffen, bilanziert Melanie Koch, Geschäftsführerin des Oststeiermark Tourismus. Zu dieser Zeit des Jahres wäre man jetzt in der Oststeiermark eigentlich in der Hochsaison gestartet, so Koch weiter.