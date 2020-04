Auch in der Steiermark aktiv Zwei Tätergruppen nach zahlreichen Dämmerungseinbrüchen ausgeforscht

Fast 90 Fälle in mehreren Bundesländern geklärt. Die Täter waren auch in der Steiermark aktiv. 360.000 Euro Schaden.

Sujetbild © APA/dpa/Daniel Maurer

Niederösterreichische Kriminalisten haben in den vergangenen Wochen zwei Tätergruppen ausgeforscht, denen zahlreiche Dämmerungseinbrüche zur Last gelegt werden. Drei albanische und zwei bosnische Staatsbürger sind nach Angaben vom Donnerstag in Haft. Fast 90 Fälle in mehreren Bundesländern wurden geklärt - darunter auch in der Steiermark. Der angerichtete Schaden betrug etwa 360.000 Euro.