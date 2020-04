Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bereits zum wiederholten Mal schlug ein Dieb am Mittwoch bei derselben Tankstelle in Loipersdorf zu. Er verwendet gestohlene Kennzeichen, die Polizei bittet um Hinweise.

Der Dieb tankte wiederholt Superbenzin ohne zu zahlen (Archivbild) © APA/HERBERT PFARRHOFER

Bereits zum zweiten Mal schlug ein Dieb Mittwochfrüh bei derselben Raststation zu und befüllte seinen Tank, ohne danach zu zahlen. Der erste Diebstahl bei der Tankstelle auf einer A2 Raststation in Loipersdorf fand am 3. April statt - in beiden Fällen fuhr der Täter nach Angaben der Polizei einen hell lackierten Renault Scenic (Baujahr 1999 bis 2003).