Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Oststeirer nutzten am Dienstag die Öffnung der Baumärkte, um Gartenprodukte zu kaufen. Weniger Frequenz gab es indes in den Innenstädten.

Im Lagerhaus Wechselgau Hartberg war am Dienstag einiges los © Kirin Kohlhauser

In der Gartenabteilung des Lagerhauses Wechselgau in Hartberg wachsen am Dienstag nicht nur Blumen, sondern auch die Umsatzzahlen. Die Wiedereröffnung wird von Kunden vor allem genutzt, um Pflanzen und Töpfe für den eigenen Garten zu kaufen.