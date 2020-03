Kleine Zeitung +

Hartberg Schüler der BHAK rittern um Gesamtsieg bei der Styrian Challenge

Schüler der Hartberger BHAK schafften es mit innovativen Ideen in die zweite Runde der Styrian Challenge. Heute kämpfen sie in Graz um den Gesamtsieg, in der ersten Runde durften wir ihnen in Hartberg über die Schulter schauen.