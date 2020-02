Facebook

So soll es ab Mai im Keller des Jufa Fürstenfeld aussehen: Vier normierte Kegelbahnen sind geplant. © JUFA

Gute Nachrichten gibt es für Kegelbegeisterte im Raum Fürstenfeld: Im Keller des Jufa-Hotels entsteht eine genormte, vierbahnige Turnierkegelbahn. Dieser Kegel-Keller soll auch zum Treffpunkt werden – als Vorbild dient das obersteirische Jufa in Bruck an der Mur. „Dort gibt es schon vormittags einen Seniorentreff in der Kegelbahn“, erklärt Jufa-Gründer Gerhard Wendl. Das wäre auch in Fürstenfeld denkbar: „Am Abend soll die Jugend Platz finden.“ Hierfür sind „coole Beleuchtung“ und Getränke-Ausschank geplant.