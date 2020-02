Die Auswirkungen von Sturm "Sabine" werden auch in Pöllau zunehmend sichtbar. So wurde die beliebte "Grillstation" in der Hinterbrühl von einem umgestürzten Baum beschädigt.

In der Hinterbrühl stürzten durch Sturm "Sabine" zahlreiche Bäume um (Sujetbild) © Fuchs Jürgen

Das Sturmtief "Sabine" hat die bekannte "Grillstation" in der Hinterbrühl (Gemeinde Pöllau) stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Baum stürzte bei starkem Wind auf das beliebte Ausflugsziel und beschädigte das Dach der Hütte, so Franz Grabenhofer, Obmann des Naturparks Pöllauer Tal. Das Grundstück sowie die Grillstation selbst befinden sich in Besitz des Hotel Restaurants Gruber. Den umgestürzten Baum hätte die Familie Gruber am heutigen Mittwoch bereits selbst entfernt, so Grabenhofer.