Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau musste am Dienstag dreimal ausrücken, um durch Sturmtief Sabine umgestürzte Bäume zu beseitigen. Ein Baum war gar auf einem Hausdach gelandet.

Durch den Sturm stürzten in Pöllau mehrere Bäume um © FF Pöllau

Sturmtief "Sabine" ist in den vergangenen Tagen in aller Munde und hat die Freiwillige Feuerwehr Pöllau am gestrigen Dienstag über den gesamten Tag hinweg beschäftigt. Gleich dreimal mussten die Kameraden ausrücken, um umgestürzte Bäume von Straßen sowie von einem Hausdach zu entfernen.