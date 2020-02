Der Afghane Elisa Zafari wurde von Polizeibeamten abgeholt und in Schubhaft gebracht. In Mogersdorf hat sich eine Solidaritätsbewegung für den Asylwerber formiert.

Elias Zafari (3. v. r.) bei seiner Taufe in Mogersdorf © KK

Eine Solidaritätsbewegung für den Asylwerber Elisa Zafari hat sich in Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) formiert. Angefangen bei seiner Deutschlehrerin Silvia Dolmantis über seine Fußballkollegen bis hin zu Vertretern von Kirche und Politik setzen sich Menschen für den jungen Afghanen ein. Am Sonntag wurde er um 5.30 Uhr von Beamten abgeholt und in Schubhaft gebracht. Geplant war, dass der Afghane am Dienstagabend mit dem Flugzeug abgeschoben wird.