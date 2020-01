Viele Jahre lang war die Discothek "Baby'O" in Ilz eine beliebtes Ziel für Partytiger. Nachdem sich der Nachfolger zurückzog, steht jetzt ein Comeback unter altem Namen im Raum.

Bald könnte im Baby'O wieder gefeiert werden © Matthias Janisch

Die Trauer bei vielen Feierlustigen in der Oststeiermark war groß als vor circa einem Jahr die Tore des "Baby'O" in Ilz geschlossen wurden. Der Nachfolger "Fabric" konnte sich nicht durchsetzen und so steht nun ein Comeback unter altem Namen vor der Tür.