Mit einer Facebook-Gruppe hat alles begonnen. Mittlerweile umfasst das von der 30-jährigen Sarah Bauernhofer gegründete Netzwerk "Von Mama zu Mama - Oststeiermark" mehr als 3000 Personen und bietet unbürokratische Hilfe in der Region.

Redakteurin Daniela Buchegger, Sarah Bauernhofer, AK-Präsident Josef Pesserl © Juergen Fuchs

Volle Bäuchlein erfüllen Sarah Bauernhofer mit Freude – denn dann konnte sie mit ihrem gemeinnützigen Verein „Von Mama zu Mama – Oststeiermark“ wieder einer Familie, der es nicht so gut geht, helfen. Ob in Form von Lebensmittelgutscheinen gegen den Hunger oder mit Geld für Pellets, um das Haus im Winter heizen zu können und kleine Kinderzehen vor der Kälte zu schützen – Bauernhofer setzt sich mit ihrer Initiative rasch und unbürokratisch für hilfsbedürftige Familien in der Region ein.