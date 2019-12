Was wissen sie noch von 2019? Das Jahr geht zu Ende und manches erscheint schon lange her, obwohl es sich erst vor Kurzem ereignet hat. An welche Ereignisse in der Oststeiermark aus dem können Sie sich noch erinnern? Machen Sie mit beim Quiz!

Womit beschäftigten sich die Hartberger Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Jänner und Februar ganz intensiv?

Was geschah in diesem Jahr mit der Hartbergerin Larissa Robitschko?

Was plante ein Oststeirer im Ghartwald bei St. Johann in der Haide?

Was wurde heuer in Vorau eröffnet?

Welchen Beschluss fassten die Eigentümer der Therme Loipersdorf heuer?

In Fürstenfeld wurde gegen die Schließung eines Werks demonstriert. Was wird dort hergestellt?

Was feierte die Kleine Zeitung im Juni in Hartberg?

Wo in der Region wird gerade ein Tunnel errichtet?

Im September gab es eine Diskussion um diese Gartenmauer. Wo steht sie?

In St. Johann in der Haide ist ein bekannter Grün-Politiker aufgewachsen. Wie heißt er?

Oje, das sieht nicht gut aus. Sie sollten vielleicht noch einmal nachlesen, was sich das Jahr über in der Oststeiermark getan hat. Am besten nnline in der Kleinen Zeitung.

Sie sind einigermaßen informiert. Das sieht gut aus, Sie wissen, was in diesem Jahr in der Oststeiermark los war. Um künftig am Ball zu bleiben, empfehlen wir, weiterhin die Kleine Zeitung zu lesen.