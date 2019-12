Facebook

Die Schülerinnen und Schüler diskutierten angeregt mit den Experten und präsentierten ihre Erkenntnisse anschließend vor den Mitschülern © Jonas Pregartner

Wo wird Europa in der Oststeiermark sichtbar, was kann mit EU-Fördergeldern in der eigenen Heimatgemeinde erreicht werden, wie soll Europa in 25 Jahren ausschauen, wie ist es hier überhaupt mit der Pressefreiheit bestellt: Nur einige von vielen Fragen, die Schüler des Gymnasiums Hartberg im Rahmen des Projekts „Regionale Stimmen für Europa“ mit Experten diskutieren konnten.