Der Pöllauer Sozialbetreuer Werner Nussgraber pausierte für knapp fünf Jahre im Berufsleben, um seine an Altersdemenz erkrankte Mutter zu pflegen. Darüber schrieb er ein berührendes Buch.

Werner Nussgraber lernte durch die Demenzerkrankung seiner Mutter das Leben neu zu sehen © Franz Brugner

Das erste Schockerlebnis hatte Werner Nussgraber, der in der von den Barmherzigen Brüdern betriebenen Tagesstätte für Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung in Gleisdorf arbeitet, als ihn eines Vormittags die Kellnerin eines Kaffeehauses in seinem Heimatort anrief und ihm eine unliebsame Mitteilung machte.