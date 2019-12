In allen Klassen und Gängen der Naturpark Mittelschule Pöllau wird seit wenigen Wochen gebaut. Gerüchte über einen zwischenzeitlichen Baustopp und mögliche Verzögerungen weisen die Verantwortlichen als falsch zurück.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Ebner von der Gemeinde Pöllau, Bürgermeister Johann Schirnhofer und Martin Terler vom Totalunternehmer WRS vor der Baustelle © Daniela Buchegger

In den Klassenzimmern stapelt sich Dämmmaterial, das wieder verwendet werden soll, und im Sanitärbereich klaffen Löcher, wo früher Toiletten waren: Die Arbeiten an der derzeit größten Baustelle mitten in Pöllau schreiten voran.