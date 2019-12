Im Ökopark Hartberg wurde bei einem Symposium über Nachhaltigkeit in der oststeirischen Wirtschaft gesprochen.

Michael Steiner (Uni Graz, 2. v. l.) und Johannes Gutmann (Sonnentor, 3. v. r.) sprachen über wirtschaftlichen Erfolg © Kirin Kohlhauser

Die Wirtschaft langfristig in der Süd- und Oststeiermark zu fördern, stand gestern im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „Nachhaltig. Wachsen. Impulse für Wirtschaft in der Region“. Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) lud dazu in das Kino „Maxoom“ im Ökopark Hartberg.