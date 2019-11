Schülerinnen und Schüler der Gärtnerischen Berufsschule Großwilfersdorf übergaben an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer einen selbst gefertigten Adventkranz.

Fachvorständin Martina Teller-Pichler, Marcel Scherf, Hermann Schützenhöfer, Eva Bohnstingl und Direktor Franz Patz von der Gartenbauschule © steiermark.at/Streibl

Die Berufsschüler Marcel Scherf von der Baumschule Höfler in Puch bei Weiz und Eva Bohnstingl vom Lehrbetrieb Baumschule Loidl in Kaindorf überbrachten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer persönlich den in der Gärtnerischen Berufsschule Großwilfersdorf geflochteten Adventkranz. Begleitet wurden sie von Direktor Franz Patz und Fachvorständin Martina Teller-Pichler.