Die Kinder waren begeistert vom sportlichen Besuch © Matthias Janisch

Einmal mit echten Fußballprofis kicken, den Stars auf die Finger und Füße schauen. Für viele Kinder ein echter Traum, der den Volksschülern in St. Jakob im Walde erfüllt wurde. Sie bekamen Besuch von den Fußballern des TSV Hartberg. Dario Tadic, Thomas Rotter, Lukas Ried, Jürgen Heil, David Cancola und Assistenztrainer Jürgen Säumel verbrachten einen Morgen mit den 34 Schülern in der Jogllandhalle. Bei der Vorstellung richteten sich die Profis mit wichtigen Tipps an etwaige zukünftige Starkicker. "Auch als Sportler hat die Schule in Jugendjahren immer Priorität. Eine Ausbildung ist sehr wichtig", gab Mittelfeldspieler Cancola den Schülern mit auf den Weg.