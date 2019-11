Zahlreiche österreichische Orte haben Straßen und Plätze, die nach dem deutschnationalen Priesterdichter Ottokar Kernstock benannt waren, bereits umgetauft. Nun befreit sich auch Hartberg von der historischen Last.

Der Platz vor der Schule heißt künftig Europaplatz © thomas pilch

Hartberg zog in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag einen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Diskussion. "1985 wurde erstmals den Antrag auf Umbenennung des Kernstockplatzes eingebracht", erinnerte Grünen-Stadtrat Christoph Wallner an den langen Widerstand im Gemeindeparlament, sich vom historisch belasteten Platznamen zu trennen.