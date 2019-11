120 Schüler und Schauspieler zeigen am 15. November bei einer Theater-Preview in Kaindorf rund um das Stück "Ein Volksfeind" ein besonderes Theaterevent. Synchron werden mehrere Bühne bespielt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Drama „Ein Volksfeind“ wird im Kulturhaus und in der NMS Kaindorf aufgeführt © Privat

Ein ganz besonderes Theaterevent wartet am Freitag, dem 15. November, bei einer sogenannten Theater-Preview im Kulturhaus und in der Neuen Mittelschule in Kaindorf. Unter der Regie des gebürtigen Wieners und Wahloststeirers Charly Vozenilek stehen rund 120 Mitwirkende zugleich auf mehreren Bühnen und gestalten rund um das Sozialdrama „Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen ein Theaterstück.