Dienstagvormittag entwischte ein Jungstier aus der Versteigerungshalle in Greinbach. Rund fünf Stunden benötigte die Feuerwehr, um das 350 Kilogramm schwere Tier bei strömenden Regen wieder einzufangen.

Der Stier konnte rasch auf einem Feld lokalisiert werden, entwischte dann jedoch erneut © Feuerwehr Penzendorf

Rund fünf Stunden lang beschäftigte ein ausgebüxter Jungstier am Dienstag die Feuerwehr Penzendorf. Bei strömenden Regen versuchten die Kameraden, das 350 Kilogramm schwere Tier, das am Vormittag aus der Versteigerungshalle in Greinbach entwischt war, wieder einzufangen.