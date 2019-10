Ein Ungar kam Mittwochnacht mit seinem Auto von der L 413 in Dienersdorf ab. Das Auto wurde über eine Böschung katapultiert und überschlug sich mehrmals. Die Feuerwehr Kaindorf war im Einsatz.

Die Feuerwehr Kaindorf barg das Fahrzeug mittels Seilwinde © Feuerwehr Kaindorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochnacht kurz vor 22 Uhr auf der L 413 in Dienersdorf in der Gemeinde Kaindorf: Ein Ungar war aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto links von der Fahrbahn abgekommen und von der Böschung weg in einen angrenzenden Acker regelrecht katapultiert worden.