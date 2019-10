In Wenigzell wurde die Skipiste angezuckert, rund um das Hochwechsel-Gebiet ist es auch schon weiß: Der Winter hat im Bezirk angeklopft.

Das Gebiet um die Rablkreuz Hütte ist mit Schnee bedeckt © Rablkreuzhütte

Der erste Schnee ist in der Region gefallen. In der Oststeiermark ist man von einem Winterszenario zwar noch weit entfernt, dennoch schickt der Winter seine ersten Grüße in die Region. Rund um das Hochwechsel-Gebiet, bei der Rablkreuzhütte, ist die Landschaft bereits angezuckert.