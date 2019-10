Facebook

Matthäus Gerngroß und Harald Falk beim Bau eines Dörrofens © Franz Brugner

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Folglich bot die in Wien lebende spanische Künstlerin Irene Lucas den knapp 20 Teilnehmern am Beginn des Workshops zum Bau von Solaröfen aus Fundstücken selbst gebackenes Brot zum Verkosten an. Dieses Brot hatte sie aber nicht in einem Backrohr zubereitet, sondern in einer Art futuristischen Röhre, deren Inneres durch Sonneneinstrahlung zum Glutnest wurde. In derselben Manier hatte Lucas auch einen Schokokuchen gebacken. Auch das Wasser für die Kaffeezubereitung wurde ohne Strom aus der Steckdose erhitzt.