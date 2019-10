Facebook

An den Labestationen gab es viele regionale Köstlichkeiten © (c) JOHANN ZUGSCHWERT

Einige tausend Wanderbegeisterte kamen am Nationalfeiertag bei schönstem Wetter nach Pöllau, um dort am traditionellen Radio Steiermark Wandertag rund um die Pöllauer Hirschbirne teilzunehmen. Den Auftakt bildete die Messfeier in der Stiftskirche mit dem Segen von Kaplan Gregor Poltorak. An den beiden Wanderstrecken im Naturpark Pöllauertal, man konnte zwischen einer Länge von sechs oder zehn Kilometern wählen, gab es zahlreiche Labestationen mit regionalen Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltung von der Pöllauer Hirschbirn Musi, den Goldsberg Krainern und der Gruppe „San fia nix“.