Ein Teil der roten Wahlkreis-Liste: Thomas Putz (Platz 12), Brigitte Bierbauer-Hartinger (Platz 5), Wolfgang Dolesch (Platz 2) und Amela Hirzberger (Platz 9) © Jonas Pregartner

Die SPÖ Oststeiermark (Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz) stellte am Mittwoch ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Wahlkreis 2 (dazu gehört auch noch der Bezirk Südoststeiermark) vor. Der auch in allen anderen Wahlkreisen auf Platz eins gesetzte Michael Schickhofer aus Baierdorf bei Anger, derzeit Landeshauptmann-Stellvertreter, führt die Liste an. Dahinter folgen der Neudauer Bürgermeister Wolfgang Dolesch sowie Cornelia Schweiner aus Fehring (beide sind derzeit bereits Landtagsabgeordnete). Auf Platz vier findet sich der Bundesratsabgeordnete und Bürgermeister von Tieschen, Martin Weber, Platz fünf nimmt Brigitte Bierbauer-Hartinger (Sinabelkirchner Vizebürgermeisterin) ein.