Hartberg startet in die vierte Phase als Klima- und Energiemodellregion und veranstaltet zudem den 20. Umwelt-Stammtisch. Zukünftig will die Stadt noch klimafitter werden.

Johann Winkler, Marcus Martschitsch, Harald Messner und Anton Schuller ist der Klimaschutz ein Anliegen © Susanne Rauschenbach

Als erste steirische Bezirkshauptstadt ist Hartberg 1992 dem Klimabündnis beigetreten. Seither hat sich in Sachen Klimaschutz viel getan. Am 24. Oktober feiert man nicht nur den 20. Umweltstammtisch, die Gemeinde ist auch in eine neue Phase der Klima- und Energiemodellregion (KEM) eingetreten. In den nächsten drei Jahren setzt man die Schwerpunkte auf Heizungsumstellungen, das Sparen von Energie und auf Mobilität. „Wir hoffen, dass wir im Alltag mehr Menschen aufs Rad bringen“, sagt Umweltreferent Anton Schuller. Auch die Umsetzung der Bahnverbindung von Hartberg nach Graz-Gleisdorf soll in den nächsten Jahren auf Schiene gebracht werden.