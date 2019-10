Nach einem Ausweichmanöver kam ein Lkw in Hartl von der Fahrbahn ab und blieb seitlich liegen. Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt.

Der Lkw kam seitlich zum Liegen © FF Kaindorf

Am Freitag kam es gegen 11 Uhr zu einem Unfall mit einem Lkw in Hartl. Nach einem Ausweichmanöver kam dieser von der Fahrbahn ab und rutschte über die Böschung. Dort blieb er seitlich liegen, der Fahrer wurde am Kopf verletzt und musste mit der Rettung ins LKH Hartberg gebracht werden.