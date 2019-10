Das Wechselland will sich künftig als Kräuterregion positionieren. Bis Sommer 2021 sollen Bevölkerung und Gäste sensibilisiert werden.

Andreas Salmhofer, Lisa Hammer, Alina Raml und Katrin Grimm (von links) haben sich mit dem Thema Kräuter beschäftigt © Hubert Heine

Der Tourismusverband Wechselland verpasst sich mit der „Kräuterregion Wechselland“ eine neue touristische Marke. Bis zum Jahr 2021 wollen die Mitgliedsgemeinden St. Lorenzen am Wechsel, Dechantskirchen, Friedberg und Pinggau das florale Projekte umsetzen.

Bereits ihm Rahmen des Blumenkorsos in St. Lorenzen am Wechsel wurde Anfang September die Idee der Öffentlichkeit präsentiert.