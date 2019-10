Kleine Zeitung +

Ottendorf an der Rittschein Nathalie Birli züchtet Mangalitza Schweine auf ihrer Farm

Nathalie Birli züchtet mit Unterstützung ihrer Eltern Hans-Jürgen und Elisabeth Birli Mangalitza-Schweine. Vor Kurzem lud sie zur Eröffnungsfeier auf der Farm am Ziegenberg in Ottendorf an der Rittschein.