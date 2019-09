Zwei Damen wollten die L406 in Pöllau queren. Dabei dürften sie einen auf der Landesstraßen fahrenden Pkw übersehen haben. Es kam zur Kollision, die Feuerwehr rückte zur Fahrzeugbergung aus. Einige Stunden später hatten sie einen weiteren Einsatz zu bearbeiten.

An dieser Pöllauer Kreuzung kam es zum Unfall © FF Pöllau

Pech hatten zwei ältere Damen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, nachdem sie am Donnerstagnachmittag mit ihrem Pkw in Pöllauberg wallfahren waren. Auf dem Rückweg von der Wallfahrtskirche wollten sie bei der Obstpresserei Kremser die L406 queren. Dabei dürften sie den Wagen eines einheimischen Lenkers übersehen haben, der auf der Landesstraße Richtung Pöllau-Zentrum unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Pkw des Einheimischen rutschte wegen des Aufpralls noch in einen anderen, sonst unbeteiligten Wagen, der sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Kreuzungsbereich befand. Er wurde leicht beschädigt.