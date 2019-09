Weil 47 Prozent der Autofahrten kürzer als fünf Kilometer sind, hat man sich in Hartberg etwas Besonderes einfallen lassen, um zum Umstieg auf das Rad zu motivieren. Ab sofort gibt es bei fünf Allgemeinmedizinern "Radeln auf Rezept".

Die Stadtgemeinde Hartberg und die fünf Allgemeinmediziner empfehlen "Radeln auf Rezept" © Susanne Rauschenbach

Für die Initiative "Radeln auf Rezept" kooperieren fünf Hartberger Ärzte mit der Stadtgemeinde. Sie will damit ihrem Ziel, in Zukunft "10 bis 15 Prozent des Alltagsverkehrs auf die Radwege zu bringen", wie Bürgermeister Marcus Martschitsch sagt, ein Stück näher kommen will.