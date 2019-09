Ein Oststeirer krachte am Montag mit seinem Pkw auf der Südautobahn in ein weiteres Fahrzeug. Die A 2 war für eine Stunde im Unfallbereich gesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die verletzten Lenker wurden ins LKH Hartberg gebracht © Fotolia

Am Montagabend war gegen 20.10 Uhr ein 28-jähriger Oststeirer mit seinem Pkw auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Auf Höhe St. Johann in der Haide, bei Kilometer 114,866, musste der Fahrer laut eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen. Das Fahrzeug geriet daraufhin ins Schleudern. Das Auto kam zuerst von der Straße ab, schleuderte dann allerdings wieder zurück. Schließlich kollidierte das Fahrzeug mit einem weiteren Pkw.