Anlässlich des 50. Geburtstages des Oktoberfestes Hartberg findet heuer ein Jubiläumsfest an vier Wochenenden statt. Jürgen Drews und Meilenstein bilden am Freitag, 6. September, den musikalischen Auftakt. Zahlreiche Höhepunkte sind zu erwarten.

"Die Draufgänger" werden am 19. September das Oktoberfest rocken © Kleine Zeitung/Jürgen Fuchs

Der Sommer geht dem Ende zu und wir starten in den Herbst mit dem alljährlichen Hartberger Oktoberfest, welches ab 6. September 2019 zum 50. Mal auf dem Festgelände bei der Autobahnabfahrt Hartberg in St. Johann in der Haide stattfindet.