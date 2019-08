Kleine Zeitung +

Lafnitz Einbrecher wurden beim Abholen der Beute geschnappt

Zunächst unbekannte Täter brachen in Lafnitz in zwei Baustellencontainer ein. Die Beute versteckten sie zur späteren Abholung in einem Maisfeld. Dabei wurden sie beobachtet. Bei der Abholung klickten die Handschellen.