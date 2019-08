23 Österreicher nehmen an der Schmiede-Weltmeisterschaft unter dem Motto "Leonardo da Vinci - Das Genie" in Italien teil. Koordiniert werden sie vom Stubenberger Wolfgang Tilp.

Die steirischen Teilnehmer: Gerhard Wohlfart, Werner Taschner, Gerhard Ebner, Wolfgang Tilp, Johann Schweiger und Franz Klement © Johann Zugschwert

Düsteres Licht, der unverkennbare Geruch von Kohlenfeuer und glühendem Eisen, der in der Luft liegt und zahlreiche Hämmer und Eisen rund um Amboss und Esse – so präsentiert sich einem die Schmiedewerkstatt des Stubenbergers Wolfgang Tilp. Der 59-Jährige liebt nicht nur seinen Beruf, er organisiert auch die österreichische Mannschaft, die heuer an der „Biennale der Schmiedekunst“ von 29. August bis 1. September in der Stadt Pratovecchio-Stia, die auch als Mekka der Schmiedekunst gilt, stattfindet.