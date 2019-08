Solarkreis im Sommergespräch "Als Musiker muss man die Menschen berühren"

Die Band „Solarkreis“, die mit „Austropop 2.0“ Erfolg hat, erzählt, warum in Hartberg Hunderte Fans für sie kreischen, weshalb sie im Dialekt singen und was es mit der neuen Single auf sich hat.

Martin Preiß, Hartmut Pollhammer und Andreas Fritz sind stolz auf die zweite Goldene Schallplatte © Susanne Rauschenbach

Solarkreis gibt es seit knapp fünf Jahren. Mittlerweile ward ihr mit sechs Singles in den Austria Top 40, habt mehr als 20.000 Mal die Singles „Fliagn“ und „Vergiss Mein Nicht“ verkauft und eure Musikvideos wurden mehr als eine Million Mal geklickt. Wie schafft man es, dass man sich als Band, die vom Land kommt, in der österreichischen Musikszene so etabliert?